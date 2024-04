Meloni | Dato che non sono segretaria del Pd confido in aiuto del mio partito per campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024) (Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 " Io non toglierò un solo minuto dell'attività del governo per faresul mio nome. Siccome per fortuna nonladelDemocratico penso di poter confidare nel fatto che il miofarà del suo meglio", le parole di Giorgiaalla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev