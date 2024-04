Europee - Meloni | Ho deciso di scendere in campo e guidare le liste di Fd - per chiedere agli italiani se sono soddisfatti del nostro lavoro

13.43 "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo". Lo annuncia Giorgia Meloni dal palco di FdI a Pescara. "Difenderemo anche in Ue le nostre eccellenze, i nostri confini, la nostra identità", afferma. "E' arrivato ...

Continua a leggere>>

« Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo. Votatemi scrivendo il mio nome, Giorgia, come mi chiamano tutti quelli che mi avvicinano. Ma non toglierò un solo minuto dell’attività del governo per fare campagna ...

Continua a leggere>>

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - Intona l'inno di Mameli tra i ragazzi di Gioventù nazionale, tutta la platea in piedi dopo aver scandito in coro il suo nome. Giorgia Meloni lascia il palco della kermesse di Fdi a Pescara, dove ha annunciato la sua candidatura alle prossime europee, con un mazzo di ...

Continua a leggere>>

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - Intona l'inno di Mameli tra i ragazzi di Gioventù nazionale, tutta la platea in piedi dopo aver scandito in coro il suo nome. Giorgia Meloni lascia il palco della kermesse di Fdi a Pescara, dove ha annunciato la sua candidatura alle prossime europee, con un mazzo di ...

Continua a leggere>>

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un bivio che non consente di tirarsi indietro, tutti devono fare la propria parte e io intendo fare la mia. Ho deciso di scendere in CAMPO per GUIDARE le LISTE di Fratelli d'italia in TUTTE le CIRCOSCRIZIONI elettorali, ...

Continua a leggere>>