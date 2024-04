Festa scudetto Inter 2024 streaming e diretta tv | dove vederla live

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 28 aprile 2024) Oggi, domenica 28 aprile, alle ore 12,30 l’, campione d’Italia, scende in campo allo stadio San Siro contro il Torino, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2023-. Un cambio di orario (e giorno, inizialmente la partita era prevista per sabato 27) stabilito dalla Lega per permettere al club nerazzurro di festeggiare con i propri tifosi il tricolore conquistato matematicamente nello scorso turno contro il Milan.vedere ladell’intv e? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita nel dettaglio: In tv eLa partita di Serie A tra ...