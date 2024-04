LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | gli azzurri battono 4-1 i rifugiat - ora i quarti con la forte Georgia

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46: IPPON MELLA! L’Italia batte 4-1 la rappresentativa deii e supera il primo turno. Affronterà la solidissimaneidi finale 10.44: Waza ari Mella 10.43: È il momento di Mella contro Rashnonezad 10.41: ANCORA UN IPPOON IMMEDIATO PER CAPANNI DIAS CHE SUPER DAHOUK E PORTA L’ITALIA SUL 3-1 10.40: Tocca ora a Capanni Dias contro Dahouk 10.39: arriva velocissimo l’ippon di Khankan che accorcia le distanze 10.38: Ora Anani contro Khankan 10.37: IPPON VELOCISSIMO PER SIMONETTI! Facile successo per l’azzurra che regala il secondo punto all’italia 10.36: Ora Erica Simonetti sfida Barbari 10.35: IPPON Riganò! L’azzurro conquista il primo punto per l’Italia al termine di un match a senso unico 10.33: Waza ari per Riganò! 10.30: La sfida degli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Manca sempre meno all’esordio di Giuffrida in questi Europei . L’azzurra affronterà Borisova nel prossimo incontro sul tatami 1. 12.56: La francese Pont batte la belga Petit e si qualifica per i quarti della categoria -48 kg 12.54: La azera Valiyeva ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 C’è bisogno del Golden Score per scoprire l’avversaria ai quarti di Giuffrida 13.13 Siamo entrati nell’ultimo minuto tra Mammadaliyeva ed Asvesta, con l’azera che ha ricevuto uno shido. 13.11 Giuffrida attende la vincente della sfida tra ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 14.39: Il francese Gaba batte il bulgaro Hristov ed è in semifinale nei -73 kg 14.38: La slovena Leski supera la tedesca Pohl e si qualifica per la semifinale ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Hansoku per Maria Hoellewart. Ozdemir avanza ai quarti dei +78 kg. 12.58 Shido per l’azero. 12.58 Riprende ora l’incontro tra Kotsoiev e Catharina. 12.57 Patricia Sampaio batte Loriana Kuka ed avanza ai quarti dei -78 kg femminili. 12.56 Incontro al ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Secondo waza-ari per Nunes, che accede ai quarti di finale dei +78kg. 13.32 Waza-ari per la portoghese. 13.31 Iniziata la sfida tra Rochele Nunes e Ruslana Bulavina. 13.30 Terzo shido ed hansoku per Kamps. 13.29 Persiste l’equilibrio tra Kamps e ... Continua a leggere>>

Fiorentina-Sassuolo diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla live o in differita. Le probabili scelte di Italiano e Ballardini ...

Continua a leggere>>

Jerez LIVE: la diretta delle gare, alle 14 la MotoGP - Primo pomeriggio domenicale con il motociclismo da Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarta gara dell’anno. La MotoGp è protagonista dalle 14, in esclusiva su Sky Sport Uno con la telecronaca… Leggi ...

Continua a leggere>>

Reggio Calabria – Sancataldese: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Reggio Calabria-Sancataldese di domenica 28 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata del Girone ...

Continua a leggere>>