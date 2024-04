LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli ai quarti dei -100kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 Secondo waza-ari per Nunes, che accede aidi finale dei +78kg. 13.32 Waza-ari per la portoghese. 13.31 Iniziata la sfida tra Rochele Nunes e Ruslana Bulavina. 13.30 Terzo shido ed hansoku per Kamps. 13.29 Persiste l’equilibrio tra Kamps e Ceric. 13.27 Secondo shido per l’olandese. 13.26 Golden score tra Kamps e Ceric. 13.26 Secondo waza-ari per Sulamanidze, che è il primo semifinalista dei -100 kg. 13.25 Uno shido a testa tra Kamps e Ceric, che si stanno affrontando sul tatami 3. 13.24 Questo è il quadro aggiornato dei +100 kg dopo idi finale: Semifinali: Inal Tasoev (Ain)-Marius Fizel (Svk) Guram Tushishvili (Geo)-Tamerlan BASHAEV (Ain)Ripescaggio: Jur Spijkers (Ned)-Jelle Snippe (Ned) Losseni KONE(Ger)-Erik ABRAMOV (Ger) 13.23 Ippon per Bashaev, che ...