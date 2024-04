LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Antonio Esposito in semifinale negli 81 kg! Russo ai ripescaggi e Pedrotti ai quarti di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming deglididi Zagabria 14.39: Il francese Gaba batte il bulgaro Hristov ed è innei -73 kg 14.38: La slovena Leski supera la tedesca Pohl e si qualifica per ladei -70 kg. Tocca ora a Irenecontro la greca Teltsidou 14.37. La olandese Van Lieshout batte la russa Makretskaya ed è aidei -63 kg. Ora tocca a Flavia Favorini a caccia deinella stessa categoria contro la austriaca Piovesana 14.36: E’ subito ippon per la ceca Zachova che non lascia scampo all’azzurrache dunque va aiper il ...