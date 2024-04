LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Antonio Esposit - Russo e Pedrotti ai quarti di finale!

Manuel Parlati risponde presente alla chiamata in extremis della Nazionale (per sostituire il cugino Christian, ancora alle prese con un problema al ginocchio) e mette in mostra una buona prestazione nella categoria -73 kg ai Campionati Europei 2024 di Judo, in corso di svolgimento a Zagabria e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 13.47: Uno shido a testa per Russo e Cabana Perez 13.47: Secondo shido per Eriksson 13.47: Sul tatami ora Savita Russo contro la spagnola Cabana Perez per gli ...

