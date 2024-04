Le pillole di Polly | recensione di “Il ballo” di Irène Némirovsky

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 aprile 2024) Da che mondo è mondo, tutti pensano che non esista amore più grande di quello che una madre nutre per i suoi figli. È la natura stessa a volere che sia così, ed è per questo che instilla nel cuore delle donne un sentimento viscerale, un istinto protettivo forte al punto da renderle capaci di sacrificare qualunque cosa per il bene dell’essere a cui hanno donato la vita. Purtroppo, però, la realtà spesso smentisce le convinzioni, anche quelle date per scontate un po’ da tutti. Lo sa bene la quattordicenne Antoinette, che viene considerata da Rosine, la madre, come la sua peggiore nemica. La ragazzina l’ha capito, e molto bene, dagli sguardi malevoli che la madre le rivolge e dalla totale assenza di una qualunque forma di considerazione nei suoi confronti; ma soprattutto, dal fatto che a Rosine basta un qualunque pretesto, come una risposta poco precisa da parte della figlia o una ...