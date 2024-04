Le pillole di Polly | recensione di La Salita dei Saponari di Cristina Cassar Scalia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) “Un morto ammazzato! Che colpo di fortuna”! Questo deve aver pensato la vicequestore Vanina Guarrasi quando i suoi collaboratori della Squadra Mobile di Catania le hanno comunicato che, nel parcheggio dell’aeroporto della città, era stato ritrovato il corpo di un uomo senza vita, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Non che la poliziotta sia il tipo che si mette a gioire quando qualcuno se ne va all’altro mondo; tutt’altro. Però, quest’omicidio è capitato proprio a fagiuolo, perché rappresenta un’ottima scusa per concludere la missione che stava svolgendo a Palermo. Lì, aiutava l’Antimafia a scovare il più pericoloso mafioso d’Italia, lo stesso che, in passato, veniva creduto morto mentre lei gridava ai quattro venti che invece era vivo e latitante; ce ne fosse stato uno che le abbia creduto. Il fatto è che, per Vanina, lottare contro la criminalità organizzata è una causa nobile, ma ...