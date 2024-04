Le pillole di Polly | recensione di “Il peso delle parole” di Pascal Mercier

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) A sessant’anni, Simon Leyland può dire di aver realizzato tanto nella sua vita; non per questo, tuttavia, si sente appagato. E, del resto, ha dei buoni motivi per non esserlo, dal momento che ha perso la persona che amava più al mondo: sua moglie Livia, morta prematuramente nel sonno anni prima. Certo, a confortarlo ci sono i suoi due meravigliosi figli, Sophia e Sydney, che lo adorano e che per lui ci sono sempre. Poi, ha degli amici che, come lui, sono sensibili ed umani, e per questo ci va d’accordo; tra tutti loro, probabilmente quello che gli è più caro è Andrej, un albanese che ha scontato nove anni di carcere per aver ucciso un suo rivale in amore spingendolo giù dalle scale in un momento di follia. E non è tutto. Leyland ha un’altra, enorme consolazione: la possibilità di coltivare la sua passione più grande, quella per le, che siano o meno espresse ...