Lazio-Verona - Tudor | Complimenti ai miei ragazzi Non era facile

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 – Continua la rincorsa a un posto in Champions dellache piega 1-0 l’Hellase mette in cascina tre punti che le permettono di scavalcare l’Atalanta e issarsi al sesto posto, a -3 dalla Roma. Gli uomini dihanno dimostrato di aver messo da parte la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia e si sono resi protagonisti di un’altra prestazione di solidità e qualità: a mettere la firma sul terzo sigillo consecutivo dei biancocelesti – quarto nelle ultime cinque partite di campionato – ci ha pensato l’ex di serata Mattia Zaccagni che al 72’, al culmine di una ripartenza fulminea e ben orchestrata, ha trafitto Montipò. Trovato l’1-0, i capitolini – che già nel primo tempo avevano cercato di scardinare il forziere difensivo scaligero – sono poi saliti di colpi e hanno legittimato il successo creando ...