Roma-Lazio | le reazioni post-partita | da Mancini a Immobile e Tudor

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ dellail derby della 31ª giornata del campionato di Serie A: la gara contro lasi è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato dal difensore. “Mi batte il cuore fortissimo. Era il mio decimo derby e mi mancava il gol. Sono l’uomo più felice del mondo”. Sono le parole del difensore ai microfoni di Dazn. “I tifosi se lo meritano, loro sono sempre stati con noi. Oggi l’importate era vincere per noi, per i tifosi e per la classifica. li ho regalati a questi splendidi tifosi, ma la maglia la voglio tenere per me, è quella del mio gol nel derby”. Sui festeggiamenti sotto la curva il n. 23 dei giallorossi spiega che “ilè fatto per festeggiare con i nostri tifosi senza mancare di rispetto a nessuno. L’inchino è per questa fantastica curva. C’è un grande affetto ...