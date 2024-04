Lazio | Tudor | 'Mancata lucidità | questa Roma era troppo per noi' E spiega il triplo cambio all'intervallo

“Davanti ci è mancato qualcosa, ci è mancata lucidità. In attacco è evidente che facciamo fatica, i tre lì devono fare la differenza, ma oggi era difficile. Dovevamo essere più compatti, non siamo ... (sportface)

Roma-Lazio, Tudor: "Terza gara in sette giorni troppo per noi. Ecco dove migliorare..." - Bisogna conoscere meglio la squadra, se fai pochi allenamenti non li conosci bene. Ma va migliorato tutto, nelle due fasi e a livello fisico. Bisogna fare 1-2 mesi di lavoro per reggere questo livello ...laziopress

Lazio, Tudor amaro: “Troppo per noi affrontare la Roma. Dobbiamo lavorare” - Amarezza e dispiacere, ma ora servirà lavorare per risalire la china. Il primo derby di Igor Tudor da tecnico della Lazio non sarà certamente da ricordare, al contrario del suo collega Daniele De ...calciomercato

Tudor: “Oggi è mancato l’attacco. Non era facile giocare tre gare in una settimana” - Intervenuto a Dazn, Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta nel derby contro la Roma. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste: “Ci è mancato là davanti il tridente, i centro ...sportpaper