Lazio | Tudor punge il Milan | “La Roma ha meritato di vincere”

Guendouzi non è stato convocato per la partita contro la Salernitana della Lazio e Il Messaggero ha spiegato i motivi Guendouzi non è stato convocato per la partita contro la Salernitana della Lazio ... (calcionews24)

Non è per niente tutto risolto tra Tudor e Guendouzi . Le acredini del passato, risalenti ai tempi del Marsiglia, torna no d`attualità anche... (calciomercato)

Guendouzi – Tudor, battibecco in allenamento: cos’è successo - Storie tese tra Guendouzi e Tudor. Il francese, durante l’allenamento preparatorio per Lazio Salernitana, ha reagito ad un richiamo di Igor Tudor. La sua esclusione nel match dell’Olimpico quindi non ...lazionews.eu

Sarri sugli spalti per il match di Serie D: l'ex allenatore della Lazio assiste a Figline-Livorno - Visita a sorpresa in tribuna. In occasione del match tra Figline e Livorno, 31a giornata del gruppo E, si è presentato sugli spalti l'ex allenatore della Lazio ...ilmessaggero

De Paola: "Spogliatoi incandescenti di Napoli e Lazio, che strappi" - Paolo De Paola ha messo in evidenza la situazione difficilissima che stanno vivendo due club molto importanti come la Lazio ed il Napoli.areanapoli