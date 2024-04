Kim posta una foto criptica sui social | pioggia di commenti dei tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Continua a tenere banco il futuro di Kim Min-Jae. L’ex difensore delhato unasuiche ha acceso le speranze dei. Kim Min-Jae sarà per sempre uno dei volti più noti dello Scudetto del. Arrivato come “mina vagante” il difensore ha dimostrato di godere di importantissime qualità nella sua esperienza in Campania. Durante la stagione passata, la retroguardia partenopea è apparsa invalicabile e ciò è anche merito dell’attuale calciatore del Bayern Monaco. Durante l’estate scorsa, a causa della clausola presente nel suo contratto, ha lasciato la squadra per approdare in Germania e dar vita ad una nuovissima esperienza. Proprio in Bundesliga, sta vivendo una delle stagioni più complesse della sua carriera. Oltre alle difficoltà ...