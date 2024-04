Napoli come Milan e Inter - il dato è incredibile | riguarda la fase offensiva – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Unin merito al rendimento delin questa annata, messo in relazione alle altre big del nostro campionato, lascia tutti a bocca aperta. Una stagione completamente da dimenticare per il, che guarda ai prossimi e ultimi impegni di campionato con l’obiettivo di assicurarsi quantomeno un posto per l’Europa in vista del prossimo anno, oltre che a dare un segnale di orgoglio in seguito alle ultime uscite che hanno lasciato con l’amaro in bocca i tifosi. Tre allenatori, tanti punti lasciati per strada e la convinzione assoluta che andava fatta molto di meglio, per una squadra che non solo non si è confermata da campione d’Italia ma che è scivolata addirittura a -9 dal quinto posto che, com’è ormai ben noto, quest’anno vale l’accesso alla prossima UEFA Champions League. Problema principale, riconosciuto all’unanimità, è senza ...