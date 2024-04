(Di sabato 27 aprile 2024)ha aperto la propria stne agonistica correndo i 100 metri in 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a Jacksonville (Florida, USA), dove si è trasferito da qualche mese per allenarsi sotto la guida di Rana Reider. Il Campione Olimpico, tornato in gara dopo 230 giorni di assenza, ha concluso al secondo posto, battuta soltanto al photo-finish per tre millesimi dal canadese Andrè De Grasse. Il 29enne non è partito benissimo, ma sulha fornito dei segnali decisamente confortanti.beffato al fotofinish da De Grasse a Jacksonville, ma tempo e segnali incoraggiantiha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “molto contento di essere tornato a gareggiare e ...

marcell jacobs: "Sul lanciato mi sono sentito a mio agio! Pensavo di correre più forte"

Il video del ritorno in pista di jacobs, sui 100 è secondo ma ottiene il pass per Parigi - Il campione olimpico marcell jacobs torna in pista a Jacksonville, in Florida (dopo 230 giorni di lontananza dalle gare) in una super sfida dei 100 metri e corre in 10''11 la sua batteria, chiudendo

Il super allenamento di marcell jacobs in palestra: così si prepara l'uomo più veloce del mondo - Ieri, tra i buoni propositi per questo 2024, ha scritto: «La mia strada inizia dove finisce l'asfalto», per stabilire il legame con le origini e anche per dare un avvertimento. Potrebbe essere ora di

