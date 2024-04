Jacobs corre in 1011 al debutto stagionale nei 100 metri

AGI - "La partenza è stata un pò 'ni', però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui possiamo lavorare. Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un pò più forte". Sono queste le prime parole di Marcell Jacobs da ...

(Adnkronos) – Il campione olimpico Marcell Jacobs debutta nei 100 metri con il tempo di 10''11 (+0.9 il vento) a Jacksonville, in Florida. L'azzurro. all'esordio nel 2024, ottiene lo stesso crono dello statunitense Trayvon Bromell che si impone al fotofinish. Terzo il cinese Xie Zhenye (10"14). Per ...

