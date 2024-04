Atletica | Marcell Jacobs al debutto stagionale corre i 100 metri in 10 11

Dopo 230 giorni, riecco Marcell Jacobs. Lo sprinter a Jacksonville, in Florida, dove ormai vive e si allena, in occasione dell’East Coast Relays, sui suoi 100 non va oltre il tempo di 10.11 che gli vale il secondo posto con lo stesso crono del compagno di allenamenti Trayvon Bromell, terzo si ...

Continua a leggere>>

Marcell Jacobs ferma il cronometro in 10? 11 (vento a +0.9) a Jacksonville in Florida, dove si è piazzato secondo al fotofinish nei 100 metri piani dietro di un soffio da Travyon Brommel, due volte bronzo ai Mondiali e suo compagno di allenamento. Jacobs mancava da una sfida ufficiale da 230 ...

Continua a leggere>>

Marcell Jacobs ha aperto la propria stagione agonistica correndo i 100 metri in 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a Jacksonville (Florida, USA), dove si è trasferito da qualche mese per allenarsi sotto la guida di Rana Reider. Il Campione Olimpico, tornato in gara dopo 230 giorni di assenza, ha ...

Continua a leggere>>

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a Jacksonville (Florida, USA), dove è tornato a gareggiare a distanza di 230 giorni dall’ultima volta. Il Campione Olimpico, trasferitosi negli States per allenarsi alla corte di Rana Reider, ha voluto testare la propria ...

Continua a leggere>>

Marcell Jacobs ha fatto il suo attesissimo esordio stagionale, a 230 giorni dall’ultima uscita agonistica (10.08 il 10 settembre 2023 a Zagabria). Il Campione Olimpico dei 100 metri era la grande stella delle East Cost Relays, meeting andato in scena a Jacksonville (Florida, USA), dove il ...

Continua a leggere>>