Inter Torino | Inzaghi CONTRO Mancini

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 aprile 2024), il campionato non è finito: l’obiettivo di Simonee il patto con la squadra ad Appiano Gentile Campionato finito per l’, a maggior ragione dopo la festa odierna? Assolutamente no. Simonevuole tenere tutti sul pezzo e ha in testa un obiettivo preciso. Il primato di punti del club è a quota