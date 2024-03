Come ha fatto l’Inter di Inzaghi a passare dalle 12 sconfitte in campionato al +12 sulla Juve in un anno

(Di venerdì 1 marzo 2024)di Simoneè passata12della scorsa stagione al +12seconda in classifica in questo: sembra passata una vita, ma parliamo di pochi mesi fa.

Zappa lascia il Ssn, 'manca la volontà di trattenere i migliori': "Sono stato rinnovato a ottobre del 2023 Come direttore, potevo rimanere altri nove anni ma ho fatto domanda per andare in pensione, anche se in realtà, visto che potevo restare, è Come se mi stessi ...messaggeroveneto.gelocal

Con "American fiction" gli Oscar celebrano a sorpresa i parossismi del politicamente corretto: “il premio Come migliore sceneggiatura non originale, per esempio. Io trovo bravissimo l’attore Wright, ma è improbabile che riesca a spuntarla”. Poco male: “È già stato un grande risultato il fatto ...huffingtonpost

Barbanti (S. Raffaele), per emicrania bene anticorpi monoclonali: “L’esperienza che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni - spiega - dimostra Come funzionino in qualsiasi paziente con emicrania, sia con aura sia senza aura, episodico, con o senza l’uso di analgesici, ...ansa