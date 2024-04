Milan-Inter - Simone Inzaghi gongola | bellissima sensazion - campionato dominato

(Agenzia Vista) Milano, 22 aprile 2024 Con la vittoria nel Derby contro il Milan, l'Inter si è laureata Campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, conquistando lo Scudetto e l'iconica “seconda stella”, proprio nel giorno della partita contro i “cugini” rossoneri. Festa grande in Duomo, dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il “Tricolore” tra canti, balli, cori contro il Milan e striscioni. Fonte: ... (iltempo)

Milan-Inter ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Como, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. Moviola Milan-Inter, PRIMO TEMPO – Andrea Colombo, alla sua prima stracittadina, sbaglia clamorosamente l’impostazione: non ferma sul nascere il nervosismo e poi porta alla rissa ... (inter-news)

Lo scudetto dell’Inter dà anche una sentenza nell’albo d’oro della Serie A: non solo la seconda stella, non solo il derby vinto, ma pure il sorpasso al Milan! Un qualcosa di memorabile, che non sarà possibile dimenticare per come è arrivato. Serie A – l’albo d’oro DOPO LO scudetto DELL’Inter Juventus 36 (1905, 1925-1926, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1949-1950, 1951-1952, 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961, 1966-1967, ... (inter-news)

