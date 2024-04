D’Ambrosio | «Inter campionato straordinario! Inzaghi tanti meriti»

(Di giovedì 4 aprile 2024)vistato da Sky Sport ha parlato della sua ex squadra, l’e il percorso in questa stagione fino all’obiettivo scudetto sempre più vicino. GRANDE– Daniloha parlato così in breve della stagione dei nerazzurri, con l’obiettivo chiaro: «L’sta facendo un, la matematica ancora non dice Campioni d’Italia, però sono a un passo.hassimi, anche la società. La squadra con il capitano Lautaro Martinez ne ha altret, è stata una combinazione di idee e attaccamento alla maglia che li hanno portati fino a questo punto».-News - Ultime notizie e calciomercato...

D’Ambrosio , oggi difensore del Monza, a margine della presentazione del nuovo film della Disney ‘Chi segna vince’, ha parlato della prossima partita contro la sua ex Inter. Il difensore è stato ... (inter-news)

Adriano Galliani fa il punto della situazione in casa Monza . Il dirigente del club brianzolo ha dichiarato all'ingresso in Lega Calcio:... (calciomercato)

Anche quest’anno Acer for Education è presente a Didacta, la più grande manifestazione dedicata al mondo education. In questo contesto abbiamo avuto l’opportunità di poter Intervista re il General ... (orizzontescuola)

Monza, D’Ambrosio: “Grande sinergia e voglia di andare più in alto. Napoli, Inter…” - Danilo D'Ambrosio è stato Intervistato da Sky Sport ai margini di un evento milanese. Le dichiarazioni del giocatore del ...europacalcio

È sempre più un’Inter-Italia che Internazionale: ripetuto un dato - CdS - L’ultima volta, evidenza il Corriere dello Sport, è avvenuto quasi un anno fa nella vittoria dell’Inter contro la Lazio a San Siro per 3-1. In quel caso gli italiani in campo erano: D’Ambrosio, Acerbi ...inter-news

Acerbi ceduto a costo zero: destinazione inaspettata - Formalmente, dopo il caso-Juan Jesus, l'Inter si è schierata accanto ad Acerbi, ma non è escluso che il difensore possa uscire a zero ...interlive