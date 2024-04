Inter-Torino 2-0 - doppietta Calhanoglu e granata in 10 | festa nerazzurra a San Siro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) –a San. Il match contro ilfinisce 2-0 condi-secondo gol su rigore- erimasti in 10 appena dopo l’inizio del secondo tempo per il fallo in area di Tameze su Mkhitaryan. Dopo la partita i nerazzurri sfileranno per Milano sull’autobus scoperto, dalle 16. Al 5? è ila tirare per primo in porta con un diretto rasoterra di Rodriguez, parato con sicurezza da Sommer. Ricambia volentieri Thuram con un’incursione di sinistro dopo un dribbling da appena fuori area che inganna Bellanova ma la palla va in alto. Occasione Toro al 15? con Zapata con una cannonata di sinistro, anche qui è Sommer a negare il gol respingendo. Sempre Zapata protagonista 3 minuti dopo che di testa manda poco ...