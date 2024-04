Inter-Torino 2-0 - decide una doppietta di Calhanoglu E ora comincia la festa scudetto

Il secondo tempo comincia con l'espulsione di Tameze che al 47' atterra malamente Mkhitaryan festa Inter a San Siro. Il match contro il Torino finisce 2-0 con doppietta di Calhanoglu -secondo gol su rigore- e granata rimasti in 10 appena dopo l'inizio del secondo tempo per il fallo in area di ...

Finisce in festa, una volta di più. Non solo perché c'è lo scudetto numero 20 in cassaforte da lunedì scorso, ma perché l'Inter aggiunge un'altra vittoria alla serie battendo 2-0 il Torino a San Siro con una doppietta di Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi concede la passerella ai titolari. Nelle ...

