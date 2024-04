Serie A Volley - 7ª meraviglia per Conegliano | le ‘Pantere’ sono Campionesse d’Italia!

(Di sabato 27 aprile 2024) La Prosecco Doc Imocoè Campione! Le “Pantere” sfruttano il primo match-ball a disposizione e vincono il titolo nazionale. Sul parquet del Palazzo Wanny di Firenze, il sestetto veneto supera le padrone di casa della Savino Del Bene Scandicci per 3-1 (23-25, 25-17, 25-17, 25-21) archiviando le Finals tricolore portandosi sul definitivo 3-1. La Prosecco Doc Imococonquista il settimo scudetto della storia. Le Pantere, dopo aver perso in casa Gara-1, hanno ribaltato la sfida con due successi consecutivi per poi chiudere la ‘pratica’ lontano dal proprio pubblico. L'articolo CalcioWeb.

Dopo il successo per 3 - 1 in gara 3 al Palaverde, l'Imoco prova a chiudere la serie contro Scandicci al PalaWanny per confermarsi campione d'Italia. Le ragazze di Santarelli sono in vantaggio per 2 - 1 in questa finale scudetto, Antropova e compagne provano a prolungare fino a gara 5 per impedire alle pantere di vincere il sesto titolo ...

Con la serie della Finale che si gioca al meglio delle cinque gare infatti, Conegliano ha bisogno solamente di un'altra vittoria per laurearsi come formazione campionessa d'Italia per la sesta volta ...

