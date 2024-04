In scena Adagio | il Giappone chiude il cartellone della danza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024)la stagione didel Teatro del Giglio, martedì 30 aprile alle ore 20.30, con ““, uno spettacolo (nella foto) in esclusiva toscana con coreografia e disegno luci di Saburo Teshigawara, in collaborazione con Rihoko Sato. Costumi di Saburo Teshigawara e Rihoko Sato e musiche di Gustav Mahler, Ludwig Van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Rachmaninov, Maurice Ravel, Anton Bruckner. Danzeranno Saburo Teshigawara e Rihoko Sato in una produzione Karas, Japan, con il supporto di Agency for Cultural Affairs of Japan. Teshigawara è riconosciuto come uno dei maggiori coreografi contemporanei a livello internazionale. Artista completo e poliedrico: pittore, disegnatore, autore di installazioni e film inizia la sua carriera nel 1981, nella nativa Tokyo, dopo aver studiato arti plastiche e balletto ...