Belen Rodriguez e il presunto fidanzato | spuntano nuovi retroscena

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha un altro? Ecco come si starebbe muovendo la showgirl argentina negli ultimi tempie ilnuovostarebbero vivendo una relazione lontana dai riflettori. La showgirl argentina, a distanza di mesi dalla storia finita con Elio Lorenzoni, avrebbe deciso di vivere in maniera diversa dal passato il suo amore, senza necessità di finire in prima pagina. Secondo una segnalazione raccolta da Deianira Marzano su Instagram,trascorrerebbe comunque molto tempo insieme al nuovo compagno. “La sua nuova storia segreta prosegue in riservatezza, la famiglia lo sa/conosce ma questa volta non lo ha portato a casa subito dai figli ma è lei che prende e sta fuori, soprattutto la notte. I paparazzi (amici) lo ...