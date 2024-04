Gran Ballo delle Rose - a Milano in scena star di musica e danza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quello di martedì 7 maggio sarà uno spettacolo dide impatto: dalle 19.15 all'Auditorium Ambrosianeum in viaOre 3 aandrà inil, spettacolo dedicato a Serghej Diaghilev, geniale ed innovativo impresario teatrale - celebre soprattutto per aver fondato la compagnia Ballets Russes da cui sono passati artisti del calibro del compositore russo Igor Stravinsky. "Questo evento - spiega il direttore artistico Larissa Yudina - è unico nel suo genere, diverso da tutti quelli andati finora in. Racconta ogni anno il legame tra Italia e Russia perché noi proponiamo amicizia tra i popoli, tra le diverse culture attraverso la bellezza e la sinergiaarti". Il ...

