Perché Anne Hathaway ha parlato del suo aborto e della gravidanza in scena | la scoperta shock

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aneha raccontato di aver avuto unspontaneo nel 2015, periodo in cui interpretava una donna incinta in uno spettacolo teatrale off-Broadway. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice, 41 anni, ha detto che la sua prima“non ha funzionato“, aggiungendo che, in quel period, era protagonista di uno spettacolo in cui doveva partorire ogni sera. Durante le sei settimane di programmazione l’attrice, che ora ha due figli, ha “fatto finta che tutto andasse bene”, ma ha dovuto svelare la verità ai suoi amici quando sono andati a trovarla nel backstage.ha interpretato una pilota che rimane incinta nello spettacolo off-Broadway Grounded, andato inper sei settimane nel 2015 e che prevedeva unain. Nello stesso periodo, ...