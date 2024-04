Il futuro di Inzaghi e la rosa dell’Inter - Marotta svela | sarà un mercato creativo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) E’ iniziato il match tra Inter e Torino, che apre ufficialmente le danze alla festa nerazzurra per il 20° Scudetto conquistato matematicamente lunedì col successo nel derby di Milano. A pochi minuti dal fischio d’inizio Beppe, ad, ha parlato die di. Iled il rinnovo di“Ci saranno tantissime partite e tante competizioni, tra cui il mondiale per club. Ladeve essere puntellata al meglio, dobbiamo fare sempre i conti con la sostenibilità. Faremo un“, ha affermato ai microfoni di Dazn, l’ad. L’emozione dopo lo scudetto della seconda stella “è una bella soddisfazione, il bello della festa deve ancora venire. Io sul bus scoperto? Questo no, ...