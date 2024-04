Inter | Marotta | 'Zhang proprietario perfetto | non so cosa succederà dal 20 maggio Situazione economica molto tranquilla Su Inzaghi e il mio futuro'

Infantino , presidente della FIFA, ha assistito ieri sera a Inter-Cagliari in tribuna seduto accanto alla dirigenza interista, Javier Zanetti e Giuseppe Marotta in primis. Naturalmente le sue ... (inter-news)

Inter, Marotta chiarisce: “Potrei fare un’esperienza diversa” - L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha chiarito in parte il modo in cui si svolgerà il suo futuro ...gonfialarete

Marotta: “Inzaghi è il presente e il futuro dell’Inter. Non so cosa succederà il 20 maggio” - Intervenuto a Roma insieme a Inzaghi per il premio Bearzot, Giuseppe Marotta, ad dell'Inter ha parlato del futuro del club nerazzurro e non solo. "La scelta di Inzaghi è collettiva, ovviamente le soci ...sportpaper

Inter, Inzaghi punta scudetto e rinnovo. Marotta apre all'addio, ma spera che Zhang resti - A fine anno parleremo e non ci saranno problemi a proseguire insieme”. A fare eco al tecnico anche l’ad dell’Inter, Beppe Marotta: “Quella su Simone Inzaghi è stata una scelta collettiva, fatta con ...sport.virgilio