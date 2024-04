Inter | Marotta | “Il futuro è roseo | la nostra situazione economica…”

Giuseppe Marotta è al fianco di Simone Inzaghi in occasione dell’evento per il ritiro del premio ‘Enzo Bearzot’. L’Amministratore Delegato dell’ Inter parla del Futuro suo e del club. Futuro ROSEO – ... (inter-news)

Scudetto, cosa serve all’Inter se perde col Milan: piano-sicurezza per il derby - Lo scorso anno la posta in palio è stata alta, con le semifinali di Champions League che hanno portato l’Inter ad Istanbul. Ora in gioco c’è lo scudetto. Ormai per i nerazzurri è solo una questione di ...sport.virgilio

Infantino “ultrà” dell’Inter contro il Cagliari, arriva la stoccata di Giulini - Ondata di sdegno contro il presidente della Fifa in tribuna a San Siro a tifare per i nerazzurri, c’è anche la reazione del presidente rossoblù ...unionesarda

Marotta dribbla il tema societario e non lascia dubbi sul futuro di Inzaghi