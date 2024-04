Marotta e l’Inter del futuro | Già fatti due acquisti - vogliamo migliorare la squadra Inzaghi resta E anche Zhang

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano, 24 aprile 2024 – "I 90 minuti giocati nel derby sono stati pieni di tensione ed emozione fino all'ultimo secondo. Poi è finita la partita e siamo diventati campioni d'Italia, con la seconda stella. Qualcosa di straordinario". Così Giuseppe, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro: "Le attestazioni sono gratificanti per tutti, dobbiamo riconoscere il ruolo importante dell'allenatore e della. Avevano alle spalle una società forte, non ci sono vittorie senza tutto questo. Sono orgoglioso di rappresentare un modello vincente come il nostro". Inter's coach Simone(R) and CEO Giuseppecelebrate at the end of the Italian Serie A soccer match between Ac Milan and Inter Milan at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, ...