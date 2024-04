I Musici di Guccini al Concertone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Le canzoni indimenticabili dirilette e riproposte dalla sua storica band, che lo ha accompagnato su e giù per l’Italia in tanti tour e con lui ha condiviso vita, musica e dischi. È il concerto che si terrà mercoledì alle 21 nell’area feste del Parco Superga di Muggiò, dove per il “del Primo Maggio“ arriveranno Idi Francesco, ovvero il gruppo formato daisti che sono stati a lungo compagni di strada del “maestrone“ modenese. Il progetto messo in piedi da Juan Carlos “Flaco“ Biondini a voce e chitarre, Vince Tempera al pianoforte, Ellade Bandini alla batteria, Antonio Marangolo a fiati e percussioni e Giacomo Marzi al basso si propone di dare continuità all’enorme patrimonio poetico e artistico di, facendo sì che i pezzi di uno dei ...