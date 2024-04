Inti Illimani e I Musici di Francesco Guccini al Mont’Alfonso sotto le stelle festival

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lucca, 11 aprile 2024 – Dopo le date annunciate di Paolo Crepet (8 agosto) e Roberto Vecchioni (20 agosto), la quinta edizione dellesi arricchisce con altri nomi importanti. Idisaranno in concerto martedì 30 luglio (ore 20,15) alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca), mentre glisaliranno sul palco lunedì 5 agosto (ore 21) alla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, con cui hanno dato alle stampe il recente album Agua. Per il quinto anno consecutivo ilporterà grande musica e grandi spettacoli nelle antiche fortezze e ...

