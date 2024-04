Mont’Alfonso Musici di Guccini e Inti illimani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Anche glie Idi Francescosotto le stelle, il festival estivo che da quattro anni porta musica, cultura e spettacoli in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Idi Francescosaranno in concerto martedì 30 luglio (ore 20,15) alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca). Biglietto posto unico 23 euro. Si tratta della straordinaria formazione che per decenni ha affiancatoin studio e in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. E adesso chenon ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi, continuare a emozionare il pubblico. Con le ...