I Musici di Guccini a Seriate | ultimi biglietti disponibili

(Di lunedì 11 marzo 2024). Giovedì 14 marzo, alle 21, sul palco del Cineteatro Gavazzeni di(Bg), in via Carlo Cattaneo 1, idi, isti storici che hanno accompagnato Francesconella sua lunga carriera artistica che con questo tour vogliono dare continuità all’immenso patrimonio artistico e poetico del “maestrone modenese”. Juan Carlos “Flaco” Biondini alle chitarre e voce, Vince Tempera al pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo ai fiati e percussioni, Ellade Bandini alla batteria e percussioni e Giacomo Marzi al basso elettrico ripropongono infatti le più belle canzoni di Francesco, da “Il vecchio e il bambino” a “La locomotiva”, da “Autogrill” a “L’Avvelenata”, “Dio è morto”, “Noi non ci saremo”, “Cyrano” e molte altre. Uno spettacolo ...

