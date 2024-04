Governo | La Russa - ' luna di miele dura 6 mes - con Meloni più forte di prima' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - I migliori risultati del governo? "Sono un uomo di parte in un ruolo non di parte, ma credo che la migliore risposta sia quella arrivata dagli italiani: non è semplice vedere un sostanziale consenso piùdi quello che c'era al momento del voto. Si dice che ladifinisce dopo sei mesi, eppure continua, credo gli italiani abbiano compreso i risultati" conseguiti. Uno in particolare è quello che la sinistra non si aspettava: dicevano che l'arrivo diavrebbe creato danno in Europa e nel mondo, ovunque va invece riceve abbracci, consenso e adesioni". Così il presidente del Senato Ignazio Laintervistato da Bianca Berlinguer alla conferenza programmatica di Pescara.