Disney+ | parte la stretta sulle password condivise | Bob Iger più forte dopo la vittoria contro Nelson Peltz

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gli azionisti Disney hanno votato per riconfermare il consiglio di amministrazione Disney, con a capo il CEO Bob. Si manda avanti la strategia dillo sulla condivisione delle, anche per sedare gli azionisti ribelli facenti capo a, che chiedevano un settore streaming più redditizio.

Disney Speedstorm: giocatori infuriati accusano di furto Gameloft e pensano ad azioni legali - I giocatori di Disney Speedstorm non hanno preso bene alcune novità introdotte da Gameloft con la stagione 7 e parlano addirittura di lanciare un'azione legale.multiplayer

Streaming film e serie tv su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+: gli aumenti, i nuovi abbonamenti con la pubblicità - Disney+ da giugno blocca gli utenti che non appartengono al nucleo domestico come Netflix, su Prime Video arriva la pubblicità. Per eliminarla, c'è un sovraprezzo ...corriere

Quando esce Grey’s Anatomy 20 su Disney Plus Svelata la data - Quando esce Grey's Anatomy 20 su Disney Plus Svelata la data di pubblicazione della serie in streaming in Italia.tag24