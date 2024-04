Stavolta Djokovic non dà scampo | Musetti parte forte | poi si spegne e saluta Montecarlo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Novaksi prende la rivincita ed elimina Lorenzodal Masters 1000 di. Il serbo non dàall’azzurro, che si arrende in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo due ore di gioco. Ci sono sicuramente i rimpianti per un primo set che poteva girare dalladell’azzurro, che ha certamente offerto una buona prestazione, ma ancora un po’ troppo altalenante. Il toscano, però, esce dacomunque con buone sensazioni per le due partite vinte e può guardare con fiducia alla stagione sul rosso. Dall’altrac’è stato unmolto solido nei momenti cruciali dell’incontro. Il serbo se la vedrà ora con l’australiano Alex de Minaur, che ha fatto suo il derby con il connazionale Alexey Popyrin per 6-3 6-4. Oggi ...

