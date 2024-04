ITF Chiasso 2024 | la ticinese Bandecchi parte forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’Axion Open entra nel vivo e laSusanlascia subito il segno. L’avventura della rossocrociata non poteva iniziare meglio, sul Centrale del Tennis Clubè infatti terminata 6-1 6-1 la sfida che l’ha vista avere la meglio sulla slovena Nika Radisic. Il tabellone principale del torneo internazionale femminile con $60.000 di montepremi vedeva al via complessivamente otto tenniste svizzere e tra queste sono approdate al secondo turno anche Leonie Kung e Simona Waltert. Niente da fare invece per Sebastianna Scilipoti sconfitta dall’italiana Martina Colmegna per 7-6 6-4 in uno dei match più belli di giornata. Tra i debutti positivi anche quelli della prima testa di serie Kayla Day e dell’ex numero 50 del mondo Anna Bondar, che hanno sconfitto Anna Gabric (6-4 1-6 6-1) e Nika Radisic. Nella giornata di giovedì 18 ...