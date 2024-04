Giornata sicurezza sul lavoro - l’ex direttore dell’Ispettorato | Poche sentenz - si è creata un’immunità La politica ri-promette unità

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro . Istituita nel 2003 dall'Ilo, Organizzazione internazionale del lavoro , come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali, la ricorrenza, giunta ... Continua a leggere>>

Il Lavoro è sacro, ed ogni uomo deve essere dedito ad un’attività professionale. Ogni luogo di Lavoro, però, deve essere equipaggiato per tutelare la vita del dipendente. Si lavora per vivere, non per morire. Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha compreso l’importanza del Lavoro, impegnandosi in ...

