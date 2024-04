28 Aprile - Giornata Internazionale per la Sicurezza sul Lavoro | un giorno in onore un diritto inalienabile

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilè sacro, ed ogni uomo deve essere dedito ad un’attività professionale. Ogni luogo di, però, deve essere equipaggiato per tutelare la vita del dipendente. Si lavora per vivere, non per morire. Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha compreso l’importanza del, impegnandosi in attività proficue che potessero migliorare la condizione di ...

Oroscopo di domani 21 aprile : amore , lavoro e salute per ogni segno Ariete Il 21 aprile promette un’energia dinamica per gli Arieti. Con il Sole in posizione favorevole, sarete pieni di vitalità e pronti per affrontare le sfide con determinazione. Tuttavia, l’opposizione di Saturno potrebbe ... Continua a leggere>>

Oroscopo di domani 22 aprile : amore , lavoro e salute per ogni segno Ariete Il 22 aprile si prospetta come una giornata dinamica e stimolante per gli Arieti. Grazie alla combinazione tra la forza del Sole e la determinazione di Marte, sarete pronti a superare ogni sfida e a cogliere ... Continua a leggere>>

E’ ufficiale: Isabella Tovaglieri si ripresenta per la Lega al Parlamento Europeo - Ora si ripresenta nella cricoscrizione Nord Ovest: «L’obiettivo è quello di confermare il lavoro che è stato portato avanti finora ... il realismo di chi ogni giorno deve fare i conti con delle ...

Continua a leggere>>

Il nuovo libro postumo di Michela Murgia: ogni tempo ha il suo fascismo - Ma comincio a pensare che Primo Levi ci avesse visto giusto. ogni tempo ha il suo fascismo. Metterei un accento sulla questione del lavoro e della sua precarizzazione. Condividere le stesse condizioni ...

Continua a leggere>>

Stipendi, servono 10 miliardi per il cuneo fiscale: sul tavolo Iva e tagli di spesa. Vale 100 euro in più in busta paga - Dal vertice sul lavoro convocato per domani da Giorgia Meloni ... Vale dieci miliardi per le casse dello Stato e cento euro in media in più ogni mese per le buste paga dei lavoratori che guadagnano ...

Continua a leggere>>