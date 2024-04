Domenica 28 aprile si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro E intanto in Italia la strage continua

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) Nel 2023 gli infortuni mortali sono stati ancora più di mille (1.041 per la precisione). Il maggior rischio al centro e al sud. L’emergenza maggiormente sentita tra gli ultrasessantacinquenni e gli stranieri. Il settore delle costruzioni quello che miete più vittime. Coscienza e formazione per invertire la rotta. “È unaimportante per riflettere sulla tragedia quotidiana delle morti sul. Un’occasione preziosa di riflessione per i formatori, per i responsabili dellaaziendale e per i datori di. Per introdurre nella quotidianità produttiva del nostro Paese tutte le procedure utili alla prevenzione degli infortuni gravi e mortali”. Mauro Rossato, Presidente dell’OsservatoriosulVega Engineering di Mestre, da ...