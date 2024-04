Giornata in memoria delle vittime d’amianto | il killer silenzioso dei luoghi di lavoro

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di domenica 28 aprile 2024) L’esposizione all’amianto ha causato un gran numero di. L’importanza di ricordarle in un giorno: il 28 aprile. Il mondo dovrebbe essere un luogo sano e sicuro, dove ogni individuo potrebbe vivere al meglio la propria esistenza. Tuttavia ciò non sarebbe possibile nemmeno nella più utopistica visione della realtà. La realtà, infatti, è ben diversa: ...

ROMA – "Una preghiera per tutte le vittime innocenti e gli eroi uccisi da mafia, camorra e 'ndrangheta, da commemorare per non dimenticare. Con un ringraziamento anche alle donne e agli uomini che, ogni giorno, mettono a rischio la loro vita nella lotta quotidiana contro questo cancro, da ...

Il 21 marzo 2024 ricorre la 24° Giornata indetta per ricordare co loro che hanno lottato contro la malavita e per l'affermazione della legalità, fino a donare la vita per amore della giustizia e della verità. Tante anche le vittime innocenti di guerre sanguinarie tra faide e clan. Oggi il loro ...

Ancora oggi, in Italia , si continua a morire di amianto. Lo confermano i dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), secondo cui nel 2023 si sono registrati 7mila decessi per malattie legate all'asbesto. Oggi, 28 aprile, ricorre la Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto , ...

giornata mondiale delle vittime di amianto, in Italia 60mila morti in 10 anni - "Soltanto la bonifica e messa in sicurezza può evitare le esposizioni e quindi le future diagnosi di malattie asbesto correlate", ha detto Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto ...

Continua a leggere>>

Sicurezza sul lavoro: oltre le ricorrenze, ecco il piano del governo - Domenica 28 aprile è la giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro ed è l'occasione di riflettere su una materia molto delicata, ...

Continua a leggere>>

giornata per la sicurezza sul lavoro: i dati su infortuni e morti bianche in Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo giornata per la sicurezza sul lavoro: i dati su infortuni e morti bianche in Italia ...

Continua a leggere>>