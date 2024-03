Giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia | tra loro sacerdoti e beati

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 21 marzo 2024 ricorre la 24°indetta per ricordare coche hanno lottato contro la malavita e per l’affermazionelegalità, fino a donare la vita per amoregiustizia everità. Tante anche leinnocenti di guerre sanguinarie tra faide e clan. Oggi ilè unacollettiva, ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.