Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell' amianto - 7mila morti in Italia nel 2023

(Di domenica 28 aprile 2024) Ancora oggi, in, si continua a morire di. Lo confermano i dati'Osservatorio Nazionale(ONA), secondo cui nelsi sono registratidecessi per malattie legate all'asbesto. Oggi, 28 aprile, ricorre laper ledel, un'occasione per commemorare i lavoratoria causa'esposizione alle polveri di questa fibra e per ribadire l'urgenza di attuare misure di prevenzione e di assistenza a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate.

giornata delle Vittime del lavoro e dell’amianto: ma di quale sicurezza parliamo - Domenica 28 aprile è una giornata importante. Si celebra sia la giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro sia la giornata mondiale delle Vittime di amianto. I dati degli osservatori continuano a ...

Continua a leggere>>

giornata delle vittime del lavoro e amianto - Nella giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto torniamo su una ferita mai rimarginata in Piemonte. Quella scavata dalle fibre di amianto, anche se in Piemonte non si produce più da ...

Continua a leggere>>

Allarme amianto in Italia, nel 2023 oltre 7mila decessi e 10mila nuovi malati: le Regioni più colpite - Negli ultimi 10 anni in Italia sono deceduti per malattie asbesto correlate circa 60mila persone. Nell'anno 2023 l'Osservatorio nazionale amianto ha censito circa 2000 casi di mesotelioma, con un indi ...

Continua a leggere>>