Giornata vittime mafia | Mattarella ai ragazzi | “Nostro paese fatto da voi”

ROMA – “Una preghiera per tutte le vittime innocenti e gli eroi uccisi da mafia, camorra e ‘ndrangheta, da commemorare per non dimenticare. Con un ringraziamento anche alle donne e agli uomini che, ... (lopinionista)

ROMA – “Una preghiera per tutte le vittime innocenti e gli eroi uccisi da mafia, camorra e ‘ndrangheta, da commemorare per non dimenticare. Con un ringraziamento anche alle donne e agli uomini che, ... (webmagazine24)

Giorgia Meloni: "L'esempio di chi ha sacrificato la vita per la legalità, il faro per tutti noi" - "La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un'occasione importante per rendere omaggio a chi ha perso la vita per mano malavitosa, per stringerci ...msn

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - Roma, 21 mar. (askanews) – Le migliaia di persone intervenute al Circo Massimo a Roma alla manifestaizone in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti de ...askanews

Mattarella dai ragazzi di Ostia: “Questo posto è bello grazie a voi” - Roma, 21 mar. (askanews) – Nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia, Sergio Mattarella sceglie di stare insieme ai ragazzi, ai docenti e agli operatori del Punto Luce delle Arti di S ...askanews