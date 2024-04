Sassuolo - Ballardini La salvezza resta a tre punti

(Di domenica 21 aprile 2024) REGGIO EMILIA - "Oggi non siamo stati squadra, ma laa tree abbiamo ancora cinque partite per poterla raggiungere". Queste le parole di Davide, allenatore delintervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce.

